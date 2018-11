Freguesias da Lagoa comemoram o São Martinho no fim de semana

A freguesia de Santa Cruz vai festejar o São Martinho junto ao Convento dos Franciscanos, no sábado, com o desfile de São Martinho, a partir das 19h30. O mesmo vai percorrer as ruas de Santa Cruz, sendo acompanhado pelo grupo de tambores “Bora Lá Tocar”. Segue-se o habitual churrasco/convívio e a animação estará a cargo de David Rita, Tia Maria do Nordeste, Pedro e Cátia e Explosão Radical, adianta nota de imprensa.





No Cabouco e numa organização dos Amigos de São Martinho, realiza-se, a Feira Tradicional e Gastronómica de S. Martinho, na Praça D. Amélia, entre os dias 9 e 11 de novembro.







Assim, agendado para a sexta-feira, dia 9 de novembro, a partir das 14 horas, estão várias atividades dedicadas aos mais novos os pula-pulas, seguindo-se a abertura oficial da Feira que contará com artesanato, prova de vinhos, enchidos e queijos.





A partir das 19h30, começa o festival de petiscos, confecionados pelas associações do concelho Lagoa e acompanhado com artistas regionais. Já no dia 10 de novembro, pelas 20 horas, decorre a prova de carne açoriana e sardinhas. No domingo, pelas 14 horas tem lugar o Cortejo Etnográfico de S. Martinho intitulado “Nobreza, Clero, Povo e Vindimas” e a atuação da “Tia Maria do Nordeste”.





O polivalente de Água de Pau, será palco, no dia 10 de novembro, a parti das 21 horas, de uma noite animada a toda a comunidade, com cantigas ao desafio e oferta de castanhas assadas e vinho tinto, refere a mesma nota.





José Pimentel e João Luís Mariano, serão os cantadores e que serão acompanhados pelos tocadores Carlos Câmara e António Dutre, Não faltará as barraquinhas de comes e bebes e as malassadas.





Na freguesia da Ribeira Chã, o São Martinho será, igualmente, festejado no dia 10 de novembro, a partir das 20h30, no Centro Comunitário Padre João Caetano Flores, onde as tradicionais castanhas, milho e vinho farão jus a uma festa que será aberta a toda a comunidade e vivida com alegria e gastronomia típica da época.