Frederico Morais termina etapa do circuito mundial de Bells Beach em 17.º

Frederico Morais conquistou 13,43 pontos (5,83 e 7,6) no 10.º ‘heat’ da terceira ronda, insuficientes para bater o ‘rookie’ Callum Robson, que somou 15,27 (6,67 e 8,6), ficando em risco de assegurar a permanência no circuito, após a próxima prova, em Margaret River.

O único português do circuito iniciou a prova de Bells Beach no 23.º lugar do ‘ranking’, um abaixo do ‘cut’, que vai manter os primeiros 22 classificados nas últimas cinco etapas, relegando os restantes para o ‘Challenger Series’, a fim de disputarem a requalificação para o circuito principal de 2023.

Na sua quarta temporada entre a elite do surf mundial, ‘Kikas’, de 30 anos, apenas chegou aos oitavos de final em Peniche, onde foi nono, tendo concluído as restantes provas no 17.º posto.

Com este desfecho, em Bells Beach, Frederico Morais deverá necessitar de chegar aos quartos de final no Margaret River Pro, a disputar entre 24 de abril e 04 de maio.