Frederico Morais relegado para a repescagem em Peniche

O período de espera do Meo Rip Curl Pro Portugal prolonga-se até 27 de outubro, na praia de Supertubos, em Peniche.

‘Kikas’, 22.º do ‘ranking’ mundial, arrecadou 6,20 pontos (3,17 e 3,03), insuficientes para superar o vencedor do terceiro ‘heat’, o brasileiro Ítalo Ferreira, que conseguiu um total de 10,94 (5,17 e 5,77).

O surfista português Frederico Morais foi relegado para a repescagem do Meo Rip Curl Pro Portugal, 10.ª e penúltima etapa do circuito mundial, ao terminar em segundo lugar na sua bateria da primeira ronda.

