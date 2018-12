Francisco Spinola novo responsável pelo surf na Europa, África e Médio Oriente

As mais lidas

"Estou entusiasmado e ansioso pelos desafios deste papel. Reconheço que a EMEA é uma enorme e altamente complexa região, com muitos países, diferentes línguas e culturas. Acredito que um conhecimento profundo de cada mercado é vital", considerou.

A WSL justificou a escolha de Spínola pela sua "reconhecida contribuição para o desenvolvimento do surf profissional em Portugal".

