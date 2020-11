Francisco Rodrigues reeleito Bastonário da Ordem dos Psicólogos

A lista B, liderada por Francisco Miranda Rodrigues, conquistou mais de 58 por cento dos votos para a Direção Nacional, nas eleições realizadas durante o dia de sexta-feira, reconduzindo o bastonário num novo mandato.

Com a missão “Mobilizar os Psicólogos”, a lista B conquistou todos os órgãos Nacionais e Regionais e um total de 31 mandatos na Assembleia de Representantes das regiões Norte, Centro, Sul, Açores e Madeira, contra 19 da lista A, segundo o comunicado da Ordem hoje divulgado.

A psicóloga Sónia Rodrigues encabeçava a lista A, com o mote “Psicólog@os Pel@s Psicólog@s”, mas conquistou cerca de menos 20 por cento dos votos do seu opositor para a Direção Nacional, com 38,68%.

Além de Francisco Miranda Rodrigues foram eleitas Sofia Ramalho e Renata Benavente como vice-presidentes.

A direção conta ainda com Tiago Pereira, Cristina Pereira, Alexandra Antunes, Miguel Oliveira, Daniel Teixeira Coelho e Ana Isabel Lage Ferreira como vogais.

De acordo com a informação da Ordem dos Psicólogos Portugueses, houve um aumento de 23% do número de votantes quando comparado com as últimas eleições, em 2016.