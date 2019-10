Francisco César reconduzido na liderança da bancada do PS/Açores no parlamento

As mais lidas

Na direção do grupo parlamentar mantiveram-se ainda os deputados José San-Bento, Isabel Quinto e José Ávila.

O deputado Francisco César foi reeleito líder da bancada parlamentar do PS/Açores, partido maioritário na região, pretendendo, entre outras metas, "promover a qualidade de vida" dos açorianos.

