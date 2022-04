Francisco César eleito vice-presidente do Grupo Parlamentar do PS

Para o deputado do PS/Açores à Assembleia da República, este é um desafio que encara “com a maior das responsabilidades”, e para o qual revela estar “fortemente determinado e mobilizado para defender a Região, no contexto das decisões que pertencem aos órgãos de soberania”, disse citado na mesma nota.





Reiterando as prioridades para a Região, Francisco César refere “a defesa da nossa economia, nomeadamente das nossas empresas, do setor agrícola, das pescas e das matérias relacionadas com a nossa Autonomia”, não esquecendo áreas mais transversais como “a defesa e melhoria dos rendimentos das famílias e a implementação de medidas que possam propiciar esse aumento”, bem como a atuação necessária “ao nível da precariedade e do aumento do rendimento dos mais jovens”.





A direção do Grupo Parlamentar do PS, liderada pelo deputado Eurico Brilhante Dias, é composta por 12 vice-presidentes, integrando, além de Francisco César, Berta Nunes e João Torres, ex-secretários de Estado, também os deputados Hugo Pires, Pedro Delgado Alves, Porfírio Silva, Susana Amador, Carlos Pereira, Francisco Rocha, Jamila Madeira, Maria Antónia Almeida Santos e Rosário Gamboa.