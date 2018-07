França vence Argentina e está nos quartos de final

A França venceu hoje a Argentina por 4-3 e é a primeira seleção a garantir um lugar nos quartos de final do Mundial2018 de futebol, nos quais defrontará o vencedor do Uruguai-Portugal.

Em jogo disputado na Arena Kazan, a França inaugurou o marcador de grande penalidade, aos 13 minutos, por Griezmann, mas a Argentina igualou pelo ex-benfiquista Di María, ainda antes do intervalo, aos 41.

No início da segunda parte, a Argentina deu a volta ao marcador, por Mercado, aos 48, mas um golo do francês Pavard, aos 57, e um 'bis' de Mbappé, aos 64 e 68, dilataram a diferença para os gauleses, não servindo de nada o golo 'tardio' do avançado argentino Aguero, aos 90+3, que reduziu para 4-3.