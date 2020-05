França acelera regresso à normalidade face a "bons resultados" sanitários

"Eu diria que os resultados são bons no plano sanitário. [...] As notícias são boas, mesmo que continuemos prudentes. O vírus ainda está presente, com níveis diferentes, em todo o território", afirmou o primeiro-ministro, que hoje apresentou a segunda fase de final de confinamento que durará até 22 de junho.

Durante a conferência de imprensa, o líder do Governo francês declarou que o país continua dividido entre zonas onde o vírus é mais e menos predominante.

Assim, a maioria do território francês está classificado como verde e só Île-de-France (região parisiense), Guiana Francesa e Maiote são consideradas como zonas laranja.

No dia 02 de junho, todas as escolas em zona verde vão reabrir, incluindo as escolas básicas e os liceus.

Nas zonas laranja, a maioria das escolas também vão reabrir, mas no secundário apenas os liceus profissionais devem abrir.

Quanto às deslocações, deixa de estar em vigor a limitação de ter de justificar trajetos com mais de 100 quilómetros, mas as fronteiras continuam fechadas até 15 de junho para os países europeus.

Para circular fora da Europa ou ser proveniente de um país extraeuropeu, não há data para a reabertura das fronteiras.

"A França é favorável a uma reabertura das fronteiras interiores da Europa a partir de 15 de junho, se a situação sanitária permitir, sem período de quarentena para esses viajantes", indicou o primeiro-ministro, que apelou ainda à concertação europeia para esta abertura.

A vida social, assim como a vida económica, deve também voltar ao normal.

Apesar de continuarem a ser proibidas aglomerações de mais de 10 pessoas, os restaurantes e bares vão reabrir nas zonas verdes, mas em Paris apenas as esplanadas vão estar abertas.

Também parques e jardins vão abrir em todo o país, assim como museus e monumentos nacionais e praias.

Ginásios, piscinas, teatros e salas de espetáculos vão abrir a partir de segunda-feira nas zonas verdes, mas ficarão fechadas nas zonas laranja até 22 de junho.

Todos os eventos ao ar livre não vão poder ter mais de 5 mil pessoas e desportos coletivos, discotecas, salas de jogo, hipódromos e estádios vão continuar fechados em todo o território até, pelo menos, 21 de junho.