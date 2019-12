FPF e Santa Casa recolhem fundos no Campeonato de Portugal

Nos 36 jogos da ronda do terceiro escalão, marcados para sábado e domingo, FPF e Santa Casa da Misericórdia de Lisboa vão doar um euro por casa espetador para as instituições Comunidade Vida e Paz, Associação Médicos do Mundo e CASA – Centro de Apoio de aos Sem-Abrigo.

A iniciativa “Estádio solidário” tem o alto patrocínio do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

“FPF e Santa Casa da Misericórdia de Lisboa contam com o entusiasmo de todos – associações, clubes, adeptos e órgãos de comunicação social – para ajudar a encher os 36 estádios que vão receber jogos do Campeonato de Portugal na ronda de Natal”, lê-se no comunicado federativo.