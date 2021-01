FPF decreta minuto de silêncio em homenagem a Alex Apolinário

Em nota divulgada no seu site oficial, a FPF refere que “vai honrar a memória do futebolista Alex Apolinário decretando um minuto de silêncio nos jogos da sua tutela, agendados entre esta quinta-feira e o próximo domingo”.

Alex Apolinário, jogador do Alverca, morreu hoje, aos 24 anos, após ter sofrido paragem cardiorrespiratória num encontro do seu clube frente ao União de Almeirim, realizado no domingo e relativo à 10.ª jornada da Série F do Campeonato de Portugal, que acabou por ser interrompido.

O jogador brasileiro caiu inanimado, ao minuto 27 do encontro sem que estivesse a disputar qualquer lance.

Alertado para o sucedido por vários jogadores, o árbitro Gonçalo Carreira, de Leiria, interrompeu a partida e as equipas médicas e bombeiros entraram de imediato em campo, para iniciarem as manobras de reanimação ao jogador, que foi posteriormente transportado para o Hospital de Vila Franca de Xira.

Alex Apolinário chegou ao futebol português no início da temporada de 2018/2019 para alinhar pelo Alverca, após ter representado o Cruzeiro e o Atlético Paranaense no Brasil.