As distinções foram entregues por Fernando Gomes no decorrer de uma cerimónia em que a FPFdestacou vários projetos de mérito e excelência, realizados pelos seus sócios, que mais se evidenciaram ao longo do ano de 2019.

Robert Câmara, presidente da AFPD, recebeu os prémios por esta associação apresentar a menor taxa de desistência de atletas femininas nos escalões de formação, mas também pelo mérito no trabalho da promoção da igualdade no futsal adaptado para todos, isto na sequência da aposta realizada na modalidade para pessoas com deficiência intelectual.