FPA promove formação em áreas de interesse à pesca na Região

As ações desta semana, que contaram com o apoio da Direção Regional das Pescas (DRP), tiveram como objetivo capacitar os ativos da pesca e aproximar os vários intervenientes do setor, refere comunicado.

Aproveitando a Assembleia Geral da Federação das Pescas dos Açores, a federação organizou, em conjunto com a DRP, mais um encontro de cariz formativo para o setor associativo, incluindo associações federadas, não federadas e sindicatos.

Entre os vários temas abordados, destaque para a Convenção Coletiva de Trabalho, os Contratos individuais de Trabalho, a Identificação de necessidades formativas, os mecanismos de apoio regionais (Portaria 32) e através do MAR 2020 (POSEI e Portaria 39 – “Investimentos a Bordo”), o FUNDOPESCA e a segurança a bordo.

Neste encontro, para além da transmissão de conteúdos teóricos, foram realizadas simulações e exercícios que identificaram as duvidas e permitiram o esclarecimento das mesmas pelos técnicos da DRP responsáveis por cada um dos assuntos.

Neste âmbito, acrescenta a federação, o destaque foi para a apresentação das alterações efetuadas na Plataforma de Candidatura ao FUNDOPESCA. Esta nova ferramenta de trabalho, vem não só responder às obrigações do novo Regulamento Geral de Proteção de Dados, como introduz alterações que permitem diminuir o tempo de resposta e desmaterializar todo o procedimento, eliminando o papel.

A FPA considera estas iniciativas “prioritárias e determinantes para a modernização do setor. A organização deste tipo de iniciativas, em saudáveis parcerias entre a FPA, a DRP e as associações do setor, com este cariz pedagógico, permite superar dificuldades e debater orientações para o setor das pescas”, referem.