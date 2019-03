Teve lugar hoje a habitual 'Monday Test' do Azores Rallye de 2019

Pilotos que marcam presença no Azores Rallye 2019 tomaram esta segunda-feira o primeiro contacto com os pisos de terra da prova, que começa na próxima quarta-feira à noite com a 'City Show', a partir das 19h15.

Refira-se que terça-feira e quarta-feira, dias 19 e 20 março, decorre os reconhecimentos e quinta-feira, dia 21 de março o qualifying.