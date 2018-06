Fórum Regional Álcool e Saúde reúne pela primeira vez em julho

O Secretário Regional da Saúde anunciou hoje que a primeira reunião do Fórum Regional Álcool e Saúde vai realizar-se a 27 de julho, em São Miguel.

“Estamos já em condições de reunir um conjunto alargado de entidades que manifestaram interesse em fazer parte deste fórum e que vão assinar a carta de compromisso relativa ao biénio 2018-2020”, adiantou Rui Luís, em declarações à margem do seminário comemorativo do 10.º aniversário do Fórum Nacional Álcool e Saúde, que decorre em Lisboa.

O Fórum Regional Álcool e Saúde é uma plataforma em que um conjunto alargado de entidades aderem a uma carta de compromisso, sendo esta uma das propostas do Plano de Ação para a Redução dos Problemas Ligados ao Álcool e um instrumento operacional do Plano Regional de Saúde 2014-2020.