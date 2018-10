Formação de nuvens registada esta tarde

As mais lidas

Recordo que as ilhas do grupo Oriental estão sob aviso amarelo, até às 00 horas de quinta-feira, dia 25 de outubro, um aviso referente a precipitação e trovoada.

Trata-se de uma formação de nuvens, que foi avistada em Ponta Delgada, característica da situação de instabilidade das condições meteorológicas que se registam na ilha de São Miguel, segundo explicou ao AO Online, Fernanda Carvalho, da delegação dos Açores do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Uma formação de nuvens, que ocorreu ao início da tarde desta quarta-feira, foi registada por um leitor do jornal Açoriano Oriental.

