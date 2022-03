De acordo com comunicado, estas equipas de sistemas aéreos não tripulados “estão equipadas com quatro “drones” e duas moto 4, e têm por finalidade efetuar reconhecimentos a itinerários e áreas afetadas por derrocadas, e apoiar eventuais operações de busca e salvamento”. A equipa sanitária colaborará na ligação com as estruturas locais de saúde, em coordenação com o módulo sanitário do Ponto de Reunião e Irradiação de Desalojados (PRID).





Recorde-se que o PRID encontra-se instalado no concelho da Calheta desde o dia 28 de março e é constituído por um posto de comando e várias equipas, nomeadamente "uma equipa de ligação, uma equipa de alimentação, uma equipa de reabastecimento de água, uma equipa de posto de Socorros, uma equipa de reabastecimento e uma equipa de gestão de transporte de desalojados e serviços", finaliza a nota.