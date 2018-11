A Força Aérea Portuguesa procedeu na quarta-feira ao transporte de um recém-nascido com asfixia perinatal, da ilha Terceira para o continente.

No âmbito desta operação, uma aeronave Falcon 50, da Esquadra 504 – ‘Linces’, descolou do Aeródromo de Trânsito da Portela, tendo com destino à Base Aérea N.º 4, nas Lajes, ilha Terceira.

O bebé foi transferido para uma equipa de transporte inter-hospitalar pediátrico do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).