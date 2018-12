Fonte Bastardo muito superior ao Brno, vitória por 3-1

A Fonte do Bastardo entrou de forma positiva nos 16 avos de final da Taça Challenge, de voleibol, ao bater por 3-1 os checos do Volejbal Brno, no jogo da primeira mão.

Na quinta-feira à noite, no Complexo Desportivo Vitorino Nemésio, na Praia da Vitória, a formação açoriana foi quase sempre mais forte e só cedeu o terceiro de quatro 'sets' pela margem mínima.

O jogo durou uma hora e 38 minutos e teve como parciais 25-16 (em 20 minutos), 25-23 (30), 23-25 (28) e 25-11 (20 minutos).

Isento da fase de apuramento para a fase os 16 avos, os insulares confirmaram que são a equipa lusa mais forte do momento, depois de Sporting e Benfica, com uma vitória por números que abrem as melhores expectativas para o jogo da segunda mão, no próximo dia 06, em Brno.

Renan da Purificação, com 17 pontos e sete 'breaks', foi o melhor jogador em campo, seguido pelo checo Rimal (16/5) e por Alexandre Monteiro (15/7).

O melhor 'spiker' foi também Renan da Purificação, com o Fonte do Bastardo a liderar em todos os aspetos do jogo: Rui Moreira e Hélder Spencer marcaram dois 'ases' no serviço, Guilherme Kachel foi o melhor recebedor (56%) sendo que Spencer também foi o melhor nos blocos, com quatro ganhadores.

Jogo realizado no Complexo Desportivo Vitorino Nemésio, na Praia da Vitória

Fonte do Bastardo - Volejbal Brno, 3-1.

Parciais: 25-16 (em 20 minutos), 25-23 (30), 23-25 (28) e 25-11 (20 minutos).

Equipas:

- Fonte do Bastardo: Gerson Pereira, Helder Spencer, Kevin Rakestrow, Alexandre Monteiro, Rui Moreira, Caíque Silva, Francisco Pombeiro, Renan da Purificação, Angel Melean e Guilherme Kachel (líbero).

Treinador: João Coelho.

- Volejbal Brno: Michal Hrazdira, Adam Provaznik, Vit Jakubek, Martin Licek, Daniel Rimal, Jan Prazak, Lubos Pospichal, Tadeas Handlir, Jakub Lzicar e Martin Weber (líbero).

Treinador: Ondrej Marek.

Árbitros: Juan Antonio Erce (Espanha) e Morten Klein (Dinamarca).