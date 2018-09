Fogos novos licenciados até junho já superam os valores de 2014

As mais lidas

Na síntese estatística hoje divulgada a AICCOPN destaca a região Norte, onde se observou um aumento de 43,4% nos fogos licenciados em construções novas no semestre, dos quais “66,5% são de tipologia T3 ou superior, 17,7% são de tipologia T2 e 15,8% de tipologias inferiores”.

Já o ‘stock’ de crédito concedido pelas instituições financeiras às empresas do setor da construção e imobiliário registou em junho uma quebra homóloga de 7,0%.

“Apesar deste aumento, o ‘stock’ de crédito à habitação manteve a trajetória de queda dos últimos anos, ao reduzir-se 1,1% em termos homólogos, para 92,8 mil milhões de euros, no final de junho”, nota a AICCOPN.

No período, o consumo de cimento no mercado nacional totalizou 1,38 milhões de toneladas, o que traduz um acréscimo homólogo de 3,6%, e o novo crédito concedido pelas instituições financeiras para aquisição de habitação registou uma subida homóloga acumulada de 24,9%, para 4,77 mil milhões de euros.

Relativamente às licenças de construção nova e reabilitação de edifícios habitacionais emitidas pelas câmaras municipais, aumentaram 20,7%, para 7.329, no primeiro semestre de 2018 face ao mesmo período do ano anterior.

Segundo a Síntese Estatística da Habitação de agosto da AICCOPN, que congrega os indicadores avançados de produção no setor, os 9.688 fogos novos licenciados no primeiro semestre de 2018 superam já o total de 6.785 licenciamentos efetuados durante o ano de 2014.

