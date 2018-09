Fogo no Parque Nacional da Peneda-Gerês mobiliza quase 200 operacionais

As mais lidas

A mesma fonte explicou que "não há povoações nem bens em risco" e que os operacionais no terreno estão a tentar descobrir mais acessos para combater o fogo.

O incêndio tem duas frentes ativas e está a lavrar numa "zona de povoamento florestal muito íngreme e acidentada", com acessos reduzidos, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Vila Real.

De acordo com o site da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), este incêndio no Parque Nacional da Peneda-Gerês teve alerta às 17:55 e às 21:00 continuava a ser combatido por 197 operacionais, apoiados por 62 veículos.

