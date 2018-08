Fogo em Pavia, Évora, com três meios aéreos

As mais lidas

Fonte do Comando Distrital de Évora da GNR disse à Lusa que o incêndio eclodiu numa berma, na sequência de um despiste entre dias viaturas, que provocou a morte a duas pessoas.

O alerta para este incêndio foi dado pelas 17:20, estando os bombeiros no terreno a ser auxiliados por treze viaturas.

Um incêndio agrícola em Pavia, no concelho de Mora (Évora), estava a ser combatido, pelas 16:50, por 52 operacionais e três meios aéreos, segundo a página da Autoridade Nacional de Proteção Civil na internet.

