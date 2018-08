Fogo em Braga dominado em 90% e Amarante preocupa Proteção Civil

O incêndio que lavra no distrito de Braga está dominado em 90% e um outro no concelho de Amarante, iniciado há cerca de trinta minutos, “está a levantar alguma preocupação”, disse um responsável da Autoridade Nacional de Proteção Civil.

Alexandre Penha, adjunto de operações nacional da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), em declarações à agência Lusa, afirmou que estão a ser ativados os meios para o combate às chamas que lavraram em mato em Freixo de Baixo e Freixo de Cima, na freguesia de Gatão, no concelho de Amarante, no distrito do Porto.

Segundo a mesma fonte, no combate ao fogo estão empenhados 54 efetivos, apoiados por onze viaturas e três meios aéreos.

Em Braga, segundo informação do comando local, 90% do incêndio está dominado, disse Alexandre Penha.

As chamas no distrito de Braga, que lavram em ambiente de mato, em São Martinho, estão a ser combatidas por 92 efetivos apoiados por 25 viaturas e três meios aéreos.