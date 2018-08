Fogo de Monchique com 95% do perímetro dominado

As mais lidas

Jorge Botelho concluiu que há confiança nos operacionais para debelarem nas próximas horas este “episódio grave" que afetou dois municípios no Algarve (Monchique e Silves, distrito de Faro) e um no Baixo Alentejo (Odemira, distrito de Beja).

Os técnicos de Segurança Social, sublinhou, estão "em permanência desde o primeiro dia no terreno" e, entretanto, chegou "um reforço" de assistentes sociais e psicólogos, oriundos do distrito de Setúbal.

Jorge Botelho assegurou que as autoridades estão "a trabalhar para que a normalidade possa ser reposta nas condições possíveis" em relação às pessoas que foram retiradas de suas casas e colocadas em espaços provisórios.

Vaz Pinto sublinhou que, durante a madrugada de "foi possível debelar e extinguir uma frente de fogo superior a 13 quilómetros só com recurso a operacionais no terreno e a máquinas de rasto".

"O facto de não conseguirmos operar com meios aéreos dificulta que nas áreas em que não há acessos terrestres possamos garantir que não vai haver ali reativações fortes", acrescentou.

O comandante distrital de operações de socorro, Vítor Vaz Pinto, esclareceu que 95% do perímetro "não tem chama ativa", mas tem "alguns pontos quentes que merecem preocupação".

Jorge Botelho acrescentou que, neste início de tarde, "95% do perímetro do fogo está considerado dominado e há 5% que não está".

O responsável, também presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve, falava após uma reunião de uma hora no Centro de Meios Aéreos de Loulé, acompanhada pelo secretário de Estado da Proteção Civil e na qual foi feito um ponto de situação às últimas 72 horas.

O fogo rural que deflagrou em Monchique na sexta-feira já consumiu entre 15.000 e 20.000 hectares, mas já foi considerado dominado em 95% do seu perímetro, informou esta segunda-feira o presidente da Comissão Distrital de Proteção Civil de Faro.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok