FMI alerta para o risco económico na região e no mundo

"Estou muito preocupada com o que se passa na Ucrânia e, acima de tudo, com as consequências para pessoas inocentes. Isto adiciona um importante risco económico para a região e o mundo. Avaliamos as implicações e estamos prontos para apoiar os nossos membros se for necessário", afirmou Georgieva, em mensagem na rede social Twitter.

A Rússia lançou uma ofensiva militar em território da Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamento de alvos em várias cidades, um ataque que as autoridades ucranianas dizem ter provocado dezenas de mortos nas primeiras horas.

Após o avanço das tropas russas, os mercados mundiais entraram em turbulência, com a queda das bolsas e a subida das matérias-primas.

Estão previstas várias reuniões de emergência: o G7 vai reunir-se por videoconferência, os 27 países da União Europeia estarão numa cimeira em Bruxelas e a NATO convocou uma cimeira em formato digital para sexta-feira.