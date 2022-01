Florentino Pérez associa áudios sobre Casillas e Raúl à criação da Superliga

“As frases reproduzidas foram referidas em conversas clandestinamente gravadas pelo senhor José Antonio Abellán [jornalista], que há vários anos as tenta vender, mas sem sucesso. É surpreendente que, passados tantos anos, o jornal El Confidencial as tenha divulgado hoje”, observou Pérez, em comunicado.

O jornal El Confidencial divulgou áudios relativos a 2006, nos quais Pérez afirmava que Casillas e Raúl, antigos futebolistas, ‘capitães’ e ‘lendas’ do Real Madrid, eram “as duas maiores fraudes” do clube madridista.

“Casillas não é guarda-redes para o Real Madrid. Não é. Nunca o foi. Foi o grande erro que cometemos. Mas todos o adoram, todos gostam dele, todos falam com ele, defendem-no tanto. É uma das grandes fraudes. O segundo é Raúl. As duas maiores fraudes do Real Madrid são o Raúl, em primeiro lugar, e Casillas, em segundo”, ouve-se nos áudios divulgados hoje pelo jornal espanhol.

Florentino Pérez considerou que as declarações são “frases soltas e retiradas do contexto em que foram proferidas”, o que o leva a crer que foram divulgadas devido à participação do Real Madrid na criação da Superliga Europeia, que acabou por não se concretizar, face à controvérsia gerada e aos protestos por parte dos adeptos dos 12 clubes envolvidos no projeto.

“Divulgar essas declarações ao fim de tantos anos leva-me a acreditar que só o fizeram devido à minha participação na criação e promoção da Superliga”, referiu o presidente do Real Madrid, que vai avançar com ações judiciais e já entregou o caso aos seus advogados.

Iker Casillas, atual embaixador do Real Madrid, representou o clube durante 25 anos, entre 1990 e 2015, tendo realizado mais de 700 jogos com a camisola ‘blanca’, antes de se transferir para o FC Porto, ao serviço do qual terminou a carreira, em 2019, após ter sofrido um enfarte agudo do miocárdio durante um treino dos ‘dragões’.

Já Raúl González é treinador da equipa B do Real Madrid, tenho alinhado no clube durante 18 temporadas, entre 1992 e 2010, e marcou 323 golos em 741 partidas. É, de resto, o segundo melhor marcador da história do clube, atrás do português Cristiano Ronaldo, máximo goleador dos ‘merengues’, com 451 tentos.