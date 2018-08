Flávio Soares visita São Jorge e Pico

Segundo nota, entre os diversos encontros com as estruturas de ilha e concelhias, Flávio Soares tem agendadas visitas a várias instituições jorgenses e picoenses, mantendo o seu compromisso de proximidade com os problemas e as necessidades de cada uma das ilhas açorianas.

O presidente da JSD/Açores, realça “ser um prazer voltar a ambas as ilhas, depois de ambas terem recebido a Universidade de Verão, em 2015 e 2017, respetivamente, deixando a sua marca naquela iniciativa regional de formação política”, referiu.