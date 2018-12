Flávio Soares é recandidato à presidência da JSD/Açores no congresso em janeiro

“Esta candidatura é a forma de prosseguir com o trabalho que a JSD/Açores desenvolveu neste mandato”, sublinhou Flávio Soares, segundo informação disponibilizada pelo partido, após a reunião do Conselho Regional da JSD/Açores que decorreu em Angra do Heroísmo, na ilha Terceira, Açores.

Flávio Soares, que formalizou hoje a sua recandidatura, disse querer apostar na "melhoria" do trabalho da JSD, que se pretende "ainda mais abrangente, em áreas como o ambiente, a agricultura e as pescas sempre em busca de proporcionar melhores condições de vida aos jovens açorianos".

Sublinhando "a validade do trabalho" da JSD, o presidente recandidato da JSD/Açores destacou o facto de várias propostas da juventude social-democrata "terem sido incluídas, nestes dois últimos anos, no leque de propositura do PSD/Açores e do seu grupo parlamentar na Assembleia Regional", bem como "ao nível do Plano e Orçamento da região".

De acordo com o PSD, o Conselho Regional deste sábado, que agendou o XX Congresso Regional da JSD/Açores para 25, 26 e 27 de janeiro do próximo ano, inseriu-se numa visita de dois dias à Terceira, que incluiu também reuniões com Associações de Juventude da ilha.

Para esta noite os jovens social democratas açorianos tem ainda marcada a segunda edição da sua Gala Solidária, em Angra do Heroísmo.