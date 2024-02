Fisco avisa para novo email fraudulento sobre suposto reembolso

"A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) tem conhecimento de que alguns contribuintes estão a receber mensagens de correio eletrónico supostamente provenientes da AT, referentes um eventual reembolso, nas quais é pedido que se carregue num 'link' [endereço de página na internet]", refere o alerta publicado no Portal das Finanças.

Num dos exemplos de email partilhados é dito ao contribuinte que "está qualificado para receber um reembolso de imposto de 756,23 euros", sendo-lhe indicado que "visite" o link fornecido (que é fraudulento) para "enviar a solicitação de reembolso".

À semelhança de ocasiões anteriores, a AT alerta que se trata de "mensagens falsas" e que devem ser ignoradas e apagadas, pois o seu único objetivo é convencer o destinatário a aceder às páginas maliciosas carregando nos 'links' sugeridos.