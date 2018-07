'Fim de Semana Popular' no Campo de São Francisco

Desta forma, o Centro Histórico de Ponta Delgada recebe, esta quarta-feira, às 21h30, mais uma animação itinerante, com “Gaita que berra gigante que dança”, da Associação Tradições, refere nota de imprensa.

Na quinta feira, pelas às 21h30, no Largo da Igreja do Colégio dos Jesuítas, realizar-se-á o espetáculo de dança “As Fadas”, com direção e coreografia de Maria João Gouveia.



Na sexta feira, as Portas da Cidades são palco de um concerto com os 'Stereo Mode', a partir das 22 horas.



No que diz respeito ao 'Fim de Semana Popular', este começa no sábado, altura em que o Campo de São Francisco terá muita animação infantil, com pula-pulas, karts e touro mecânico, 'Bora Lá Tocar & Cabeçudos', da Associação Tradições, “O Lavrador” - TICOSI, Filarmónica Minerva dos Ginetes e Associação de Cantadores ao Desafio dos Açores, entre as 19h30 e as 00 horas.



No domingo, pela mesma hora, o Campo de São Francisco volta a receber animação infantil que contará ainda com a Associação Ritmos de Santa Bárbara – Orquestra de Bombos, um momento musical da Disney, com a Escola de Violas da Relva e o Grupo de Chamarrita à Moda do Pico – Casa do Triângulo.