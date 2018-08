Filme “Impreza” vence melhor longa-metragem internacional no festival Filmes do Homem

O filme “Impreza”, da alemã Alexandra Wesolowski, venceu este domingo o prémio Jean Loup Passek de melhor longa-metragem internacional no Festival Filmes do Homem, anunciou a organização.

Em comunicado, a organização do Festival Internacional de Documentário de Melgaço, que terminou hoje naquele concelho do distrito de Viana do Castelo, citou o júri para explicar que “Impreza” “joga inteligentemente sob o signo das aparências tanto a nível formal como no tratamento das suas personagens”.

“The Season of Warm Breezes”, do iraniano Hosseini Rigi, venceu o prémio de melhor curta ou média-metragem internacional, de entre os 14 filmes em competição nesta categoria, com o retrato da "luta de uma professora dos Baluchi contra o analfabetismo na sua aldeia".

Já no que diz respeito ao prémio para melhor filme português, a distinção pertenceu a “Bostofrio, où le ciel rejoint la terre”, de Paulo Carneiro, um documentário que “acompanha a busca do realizador para descobrir a história dos seus avós e ‘adota o inquérito como figura de estilo onde o mais importante não são as respostas, antes a criação de um retrato fragmentário de uma aldeia e dos seus fantasmas’”, salientou o júri.

“O Termómetro de Galileu”, de Teresa Villaverde, recebeu ainda uma menção especial.

O júri desta edição do Filmes do Homem foi composto por Jasna Krajinovic, Luciana Fina, Luís Miguel Oliveira, Margarita Ledo Andión e Ricardo Vieira Lisboa.