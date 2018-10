Filipe Albuquerque perde vitória nas 10 horas de Petit Le Mans na última volta por falta de combustível

As mais lidas

O outro português em prova, Álvaro Parente, terminou na 22.ª posição mas foi segundo classificado da classe GTD, fazendo equipa com Trent Hindman e Katherine Legge num Acura da Meyer Shark Racing.

O português João Barbosa, habitualmente um dos pilotos titulares da equipa, não pôde participar nesta prova em virtude de um acidente sofrido na corrida anterior, em Laguna Seca. O piloto portuense magoou a mão direita na sequência do embate e em Road Atlanta foi substituído por Tristian Vautier.

"O motor começou a falhar na última chicane. Eles estavam próximos e passaram. Foi muito frustrante", comentou, no final, o piloto português, que se viu obrigado a "poupar combustível". "Pensámos que chegaria mas afinal foi curto. A nossa segunda metade da época resume-se a falta de sorte aqui e ali. Cheirámos o troféu mas não o pudemos segurar", concluiu o piloto português, que partiu para esta prova na sexta posição do campeonato e já sem possibilidades matemáticas de lutar pelo título.

Albuquerque, que faz equipa com Christian Fittipaldi e Tristian Vautier, cruzou a meta a 9.458 segundos do vencedor, Renger van der Zande, noutro Cadillac.

O piloto de Coimbra comandou a derradeira meia hora desta última prova do campeonato americano de resistência, o IMSA WeatherTech SportsCar Championship, acabando por ser ultrapassado nas duas últimas curvas por três adversários quando o seu Cadillac da Mustang Sampling Racing ficou sem combustível.

O piloto português Filipe Albuquerque terminou este sábado em quarto lugar as 10 Horas de Petit Le Mans, em Road Atlanta, Estados Unidos da América, perdendo a vitória na última volta por falta de combustível.

