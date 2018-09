Filhos de Moubarak detidos no Egito por fraude financeira

Os dois filhos do ex-Presidente egípcio Hosni Moubarak, afastado na revolução de 2011, foram detidos este sábado por suspeita de “manipulação do mercado bolsista”, anunciou fonte judicial.

Gamal e Alaa Moubarak e outras três pessoas são acusadas de concertar a aquisição da maioria das ações de vários bancos através de empresas-fachada, sem o declarar na bolsa, como a lei obriga.

Os suspeitos foram detidos por ordem de um juiz durante uma audiência, num tribunal do Cairo, e serão transferidos ainda hoje para uma prisão, segundo a fonte.

Gamal Moubarak, que presidiu ao poderoso comité político do partido no poder durante o regime do pai, foi muito anos apontado como seu sucessor.

O irmão Amaal, mais velho, mantinha-se afastado da política, mas é suspeito de ter feito fortuna graças à influência do pai.

Após a revolução de 2011 no Egito, Hosni Moubarak, que esteve no poder 30 anos, foi alvo de vários processos judiciais.

Condenado a prisão perpétua pela morte de centenas de manifestantes durante a revolução, acabou por ser absolvido num segundo julgamento e libertado em março de 2017.

Os dois filhos também foram detidos e acusados em vários processos, mas estavam ambos em liberdade desde há três anos.

Alaa e Gamal foram condenados em maio de 2015, juntamente com o pai, a três anos de prisão por terem desviado mais de 10 milhões de euros de fundos públicos, mas o tempo que tinham cumprido em prisão preventiva ultrapassava a pena de prisão, pelo que saíram em liberdade.