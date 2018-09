As mais lidas

O Ministério Público angolano aplicou hoje a prisão preventiva a José Filomeno dos Santos, filho do ex-Presidente, José Eduardo dos Santos, detido pelo envolvimento numa transferência ilícita de 500 milhões de dólares e pela gestão no fundo soberano.

