Filho da cantora Ágata acusado de violar jovem na Povoação

As mais lidas

Leia mais na edição desta terça-feira, dia 4 de dezembro 2018, do jornal Açoriano Oriental

Segundo a investigação efetuada pela Polícia Judiciária, o crime de violação aconteceu a 18 de setembro de 2016, no interior de um gabinete da Junta de Freguesia da Nossa Senhora dos Remédios, na Povoação, no final de um espetáculo musical.

Tribunal de Ponta Delgada inicia esta terça-feira o julgamento de Marco de Sousa Caneira acusado pelo Ministério Público de violar uma jovem de 14 anos, no final de uma festa popular realizada na freguesia de Nossa Senhora dos Remédios, na Povoação

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok