Filarmónica União Praiense organiza quarta edição de Arraial de Verão

O Arraial Popular da Filarmónica União Praiense (FUP), que se realiza já há quatro anos consecutivos, sempre nas vésperas das maiores festas concelhias, as Festas da Praia, está pronto a receber os primeiros convivas a partir das 20h00, na Praceta das Artes, em frente ao Auditório do Ramo Grande.



Durante a noite está também prevista a atuação da banda musical criada no âmbito desta iniciativa da FUP, os “Truca-Truca ao Luar”.

Fundada a 20 de Março de 1904, a Filarmónica União Praiense organiza este evento como forma de promover o convívio, as tradições e manifestações culturais, assim como angariar alguns fundos para fazer face ao seu plano anual de atividades.

Historicamente, a FUP reuniu músicos provenientes de duas filarmónicas existentes na Praia da Vitória: a Filarmónica Praiense, então apelidada popularmente como a “Filarmónica da Elite” e a Filarmónica Recreio dos Artistas, mais eclética e, por isso, vulgarmente conhecida como a “Filarmónica do Povo”. A junção das suas bandas acontece por intervenção do Padre José de Sousa Pereira. Assim, desde o início do século passado e durante os primeiros 50 anos da sua existência foi da Filarmónica União Praiense que saíram as mais relevantes iniciativas culturais do concelho da Praia da Vitória.

Para Carlos Armando Costa, Vice-presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, iniciativas como estas “são muito positivas para a economia do Concelho”, uma vez que “para além de promover um convívio entre gerações, divulga as nossas tradições e manifestações culturais, sendo mais um momento de animação que a Praia da Vitória tem para oferecer a todos os Praienses, turistas e visitantes do Concelho”.

Para estes últimos dias de julho, além do Arraial Popular da FUP acontecerão ainda, todos os dias úteis, atividades náuticas promovidas pelo Clube Naval da Praia da Vitória, das 10h00 às 18h00, estando as tardes dos sábados e domingos reservadas para a iniciativa “Brincar na Areia”, na Praia Grande e no Passeio da Marina, consistindo na prática de atividades desportivas e lúdicas com insufláveis.

No domingo, dia 29, destaque para a realização do “Torneio de Ilha de Voleibol de Praia”, no areal da Praia Grande, assim como, a partir das 17h00, no Passeio da Marina, atividades de fitness.