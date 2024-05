FIFA termina no Dragão visita técnica aos estádios portugueses

Os representantes do organismo internacional, chefiados por Nicholas Rozenberg, em conjunto com os elementos da comissão de candidatura "Yalla Vamos 2030!", liderada por António Laranjo, começaram o dia com o reconhecimento de dois potenciais locais para a 'fan zone', a área da Alfândega e a Avenida dos Aliados, com acompanhamento de Tiago Andrade, em representação da Câmara Municipal do Porto.

No Estádio do Dragão, já acompanhadas por João Borges, vice-presidente do FC Porto, as delegações foram conduzidas por Ricardo Carvalho, diretor de gestão das instalações pelas áreas do recinto, com André Villas-Boas, presidente do FC Porto, a aproveitar um momento de pausa na visita para cumprimentar todos os presentes.

Após a vistoria, que começou na véspera nos estádios de Benfica e Sporting, Nicholas Rozenberg destacou o "trabalho que está a ser feito por todos os responsáveis dos clubes de acordo com as prerrogativas da candidatura".

Uma ideia partilhada por António Laranjo: "É de salientar o trabalho de todos em prol desta candidatura".

Por sua vez, João Borges, vice-presidente do FC Porto, considerou "uma honra e uma oportunidade" a integração do Dragão no Mundial2030.

"Vai permitir-nos fazer um investimento na nossa infraestrutura que vamos poder transportar para o futuro e fazer um conjunto de bem-feitorias nas nossas instalações que nos irão beneficiar", evidenciou.

Portugal, Espanha e Marrocos vão organizar o Campeonato do Mundo de 2030, anunciou a FIFA em outubro do ano passado.

Argentina, Paraguai e Uruguai também vão acolher três partidas do Mundial2030, como forma de celebrar o centenário da competição, cuja primeira edição decorreu no Uruguai, em 1930.