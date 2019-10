FIFA certifica relvado do Estádio Jácome Correia

O relvado sintético do Estádio Municipal Jácome Correia, em Ponta Delgada, foi certificado pela Federação Internacional do Futebol (FIFA), anunciou ontem em comunicado a Câmara Municipal de Ponta Delgada (CMPD).



A certificação da entidade que rege a modalidade no mundo está datada de 25 de setembro e é válida até ao próximo mês de setembro de 2020.



De acordo com a autarquia de Ponta Delgada, entidade responsável pela gestão e manutenção daquele recinto desportivo, o piso do Jácome Correia é o único dos Açores com esta certificação, obtida na sequência de uma rigorosa inspeção por parte de técnicos da FIFA, realizada durante o ano passado e durante o presente ano”.



A edilidade adianta que a certificação confirma a instalação do relvado “Ultimate 60X13”, da CoCreation Grass Co., Ltd., e a sua certificação, no âmbito do programa de qualidade da FIFA para relvados de futebol (FIFA Quality Pro).

O Estádio Municipal Jácome Correia recebeu o atual tapete há sensivelmente um ano, depois da CMPD ter realizado um investimento na ordem dos 240 mil euros, sendo que a empreitada então levada a cabo dotou o relvado das dimensões e condições exigidas pela UEFA e incluiu também a remodelação do sistema de irrigação do campo.



Já no início do ano a autarquia voltou a intervir no espaço, empreitada que permitiu a remodelação das instalações sanitárias, arranjos exteriores e criação de espaços verdes, num investimento de 65 mil euros.