Segundo o oficial de serviço no Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, o alerta foi dada à polícia por um morador, por volta das 15:00.

Um feto foi encontrado esta tarde num caixote do lixo de uma rua da Tapada das Mercês, no concelho de Sintra, disse à agência Lusa fonte da Polícia de Segurança Pública.

