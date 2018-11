Festival Termómetro arranca sábado no Coliseu Micaelense

Os Bluish, The FAQs e os Burgueses, são as bandas que amanhã vão pisar o palco do Coliseu Micaelense

A 24ª edição do Festival Termómetro chega, pela primeira vez, aos Açores, arrancando amanhã, no Coliseu Micaelense. Em palco, a partir das 21h30, vão estar os Bluish, The The FAQs e os Burgueses.

Para a edição deste ano do Festival Termómetro, uma criação de Fernando Alvim, tem desde do seu início o objetivo de divulgar novos artistas emergentes, foram selecionadas 27 bandas, que farão as suas apresentações em nove sessões por nove cidades, refere nota de imprensa.

Assim, depois de Ponta Delgada, chegará a vez do Porto (16 de novembro), Cascais (23 de novembro), Viseu (24 de novembro), Lisboa (29 de novembro), Aveiro (7 de dezembro), Funchal (8 de dezembro), Évora (14 de dezembro) com a última sessão marcada para Faro (21 de dezembro). Em cada um destes concertos, irão atuar por noite três bandas.

Das 27 bandas que fazem parte do programa, cinco serão selecionadas para uma atuação final, em 12 de janeiro, no cinema São Jorge, em Lisboa, e o artista que aí se distinguir será premiado com um ‘videoclip’ e 20 horas de estúdio para gravação e terá, ainda, a oportunidade de atuar nos festivais NOS Alive, Bons Sons e nos Iberian Festival Awards.

Refira-se que o Festival Termómetro deste ano foi reaberta a participação a bandas de toda a Europa e, aos 22 artistas portugueses, juntam-se duas bandas espanholas, uma belga, uma alemã e uma britânica.