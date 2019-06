Festival Monte Verde leva Joss Stone e Steve Aoki à Ribeira Grande

O festival Monte Verde, cuja oitava edição acontece em agosto na Ribeira Grande, tem este ano no cartaz nomes como Joss Stone, Eagle-Eye Cherry e Steve Aoki, entre outros.

"Ter uma experiência rica em termos culturais e recreativos, certamente trará a todos benefícios futuros. O Monte Verde Festival não é só festa, cultura e promoção turística, é também essa troca de informação, de conteúdo e experiência que todos adquirem durante a organização deste evento", declarou o diretor executivo do certame, Jacinto Franco, em nota enviada à imprensa.

O responsável dirigia-se em concreto aos 200 jovens que deverão colaborar com o evento em áreas como a produção, a logística ou outras questões ligadas com a organização do Monte Verde.

Numa vertente mais ambiental, o município da Ribeira Grande anunciou já uma medida que visa incentivar à abolição de plásticos descartáveis em todos os eventos do concelho, incluindo o Monte Verde.

"Percebemos desde a primeira hora o alcance que este festival poderia trazer para a nossa cidade e hoje afirmamos com orgulho que o maior festival dos Açores se realiza na Ribeira Grande", considera o presidente da câmara da cidade açoriana e também líder do PSD/Açores, Alexandre Gaudêncio.

O festival acontece na Ribeira Grande, na ilha de São Miguel, entre 08 e 10 de agosto.

No primeiro dia, sobem a palco nomes como Steve Aoki, T4X1, Dealema, Tiago Nacarato e Sara Cruz, ao passo que o dia seguinte inclui atuações de Joss Stone, Dillaz, Delta Heavy, Frankie Chavez, Mishlawi ou Morbid Death.

O último dia do festival conta com concertos de Eagle-Eye Cherry, Vitalic, ProfJam, Vant, Plutonio ou Azax Syndrom, entre outros.