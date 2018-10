Festival de Música dos Açores com espetáculos em cinco ilhas em novembro

A iniciativa começa na Biblioteca Municipal de Vila do Porto, na ilha de Santa Maria, no dia 9 de novembro, com um recital de 'lieder' da soprano Brigitte Pinter com o pianista Kodo Yamagishi.

O programa, que inclui canções de Alma Mahler, Arnold Schoenberg, Dirk D'Ase, Gustav Mahler, assim como de Kurt Weill e Bertolt Brecht, será também apresentado no Teatro Micaelense, em São Miguel, no dia seguinte.

O festival viaja depois até às ilhas do grupo central com o espetáculo "Journey Towards Silence", concebido pelos músicos Florian Berner (violoncelo) e Bertl Mütter (trombone), para o certame.

"Journey Towards Silence" será apresentado no Teatro Faialense, na ilha do Faial, a 16 de novembro, no Museu dos Baleeiros, na ilha do Pico, a 17, e na Ermida do Solar dos Noronhas, em São Jorge, no dia seguinte.

O Festival de Música dos Açores, realizado com apoios do Governo Regional dos Açores, da Embaixada da Áustria e dos vários municípios e salas de espetáculos por onde vai passar, é organizado pela Associação Cultural Jazzores.

Criada há 20 anos com o objetivo de organizar o Festival de Jazz de Ponta Delgada, a Jazzores tem-se focado nos últimos anos na música barroca e contemporânea, mas já apresentou nos Açores músicos como Marino Formenti, Alban Berg Ensemble Wien, Barry Guy e Maya Humberger, Milford Graves, Cooper-Moore, William Parker, Evan Parker, Giovanna Barbati, Charles Gayle, Michael Wimberly, Brad Melhdau, Lee Konitz, Jason Moran e Hamid Drake, entre outros.