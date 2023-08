O programa do festival, que tem entrada livre, inclui a exibição dos filmes “Arco Mágico”, do russo Vasiliy Rovenskiy (na noite do dia 14), “No Princípio era o Mar”, de Clara Alves, “A Ilha dos Gigantes”, de Nuno Sá (dia 15), e “Mar do Norte”, do norueguês John Andreas Andersen (dia 16).

“Traga a sua manta ou coxim e venha até às Lajes do Pico. O verão é no Forte! Entrada livre no Forte de Santa Catarina”, é o desafio lançada pela organização.