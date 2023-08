Festival de Cinema ao Ar Livre com residência artística de Clara Alves

“A residência [artística] tem como objetivo principal o desenvolvimento de um novo trabalho, inspirado pelas gentes e o mar da nossa ilha,” indicou Terry Costa, diretor artístico da associação MiratecArts, que gere o LAVADIAS.

O convite de Clara Alves também tem como objetivo “fortalecer o festival e alimentar a futura programação”, segundo a organização.

O programa da segunda edição do Festival de Cinema ao Ar Livre - LAVADIAS, organizado pela associação MiratecArts e pelo município de Lajes do Pico, que tem entrada livre, inclui a exibição dos filmes “Arco Mágico”, do russo Vasiliy Rovenskiy (na noite de segunda-feira), “No Princípio era o Mar”, de Clara Alves, “A Ilha dos Gigantes”, de Nuno Sá (terça-feira), e “Mar do Norte”, do norueguês John Andreas Andersen (quarta-feira).