Festival de Ciência no jardim

São várias as atividades que estão previstas para ter lugar entre as 19 horas e as 23 horas, da próxima sexta-feira, no Jardim António Borges, em Ponta Delgada.

Desde cinema ao ar livre a observações astronómicas, da descoberta de microrganismos às rochas e insetos, dos sons das aves aos ultrassons dos morcegos, da roleta do Parque Natural à gincana no Jardim e à música, refere nota.



O Festival Ciência no Jardim é uma ação conjunta das varias entidades promotoras da Ciência Viva no Verão em São Miguel, que conta com o apoio da Câmara Municipal de Ponta Delgada.

A Ciência Viva no Verão é organizada desde 1996 pela Ciência Viva em colaboração com mais de uma centena de instituições científicas, Centros Ciência Viva, associações,

autarquias e empresas.



Nos Açores, é o ExpoLab que promove esta iniciativa, tendo como parceiros regionais que garantem um conjunto diversificado e pluridisciplinar de ações: Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, Observatório Astronómico de Santana, Observatório Vulcanológico e Geotérmico dos Açores, Parque Natural, Observatório Microbiano dos Açores, Observatório do Mar dos Açores e Centro de Ciência de Angra de Heroísmo.



“Vulcões de Verão”, “Banhos de Lua”, “De pé na Poça”, “O espaço na minha ilha”, “Avós com qb de ciência”, “Priolo - Tesouro da Tronqueira”, “Mar por Miúdos” ou “No rastro do

Astro” são apenas algumas das 23 ações a acontecer, durante o verão, nas ilhas de São Miguel, Terceira, Santa Maria e Faial de 15 de julho e 15 de setembro.