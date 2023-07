O evento vai decorrer entre quinta-feira e sábado, na Avenida dos Baleeiros, e tem entrada gratuita.

Segundo a organização, pelo palco do festival vão passar seis bandas, sendo três nacionais e três regionais - I got the Blues, Moonshiners, Patricia Ferreira Blues Project, Peter Storm & The Blues Society, Lonesome Johnny Twang e The Mirandas.