Festival da Povoação de 21 a 26 de agosto

O festival, organizado pela Associação de Juventude do Concelho da Povoação, inclui concertos, marchas populares, a atuação de artistas e de grupos locais, desporto, atividades náuticas e gastronomia, que vão decorrer no Jardim Municipal, junto à igreja de Nossa Senhora do Rosário e na baía da Marina da Povoação.

“Este ano, celebrando 25 edições, o momento é de devolver o evento às ruas da vila da Povoação, elevando todos aqueles que tornaram o Festival da Povoação uma realidade ainda na década de 90”, afirmou João Paulo Ávila, presidente da Associação de Juventude do Concelho da Povoação, que organiza o evento desde 2011.