Festival Caloura Blues começa hoje na Baixa D'Areia

Segundo nota de imprensa, no sábado, o palco estará a cargo dos Budda Power Blues & Maria João e Delta Blues Riders. O terceiro e último dia do Caloura Blues, começa pelas 8 horas com o trail run que terá início na igreja de Água de Pau e pelas 10 horas tem lugar uma caminha. A chegada está prevista para as 12h30 na Baixa D´Areia, com o transporte a ser realizado às 14h30 pela autarquia, por forma a facilitar a deslocação dos participantes até aos seus veículos.



Em termos de animação musical, a partir das 21 horas, sobe ao palco o 3º classificado do European Blues Challenge, Vitor Bacalhau e os Safarah, um quinteto existente desde 2017, que conta com a presença de dois músicos micaelenses., acrescenta a nota.





Refira-se que a partir das 18 horas e até à 01h30, a bilheteira do recinto estará a funcionar, bem como as senhas para o consumo de bebidas e gastronomia estarão à venda, acrescenta a nota, explicando ainda que o recinto - este ano maior que em anos anteriores - estará dividido por duas zonas, onde a gastronómica num conceito de “Street Food”, vinhos de qualidade, gins e cocktails, proporcionarão um festival único, com um conceito diferenciador.





A não esquecer que a Câmara Municipal de Lagoa, organizadora do evento, irá realizar o transporte, gratuito, dos festivaleiros, desde as 20 horas até às 04 horas, sendo que o ponto de recolha são: a paragem de autocarro localizada no entroncamento da Estrada Regional de Água de Pau, a Rua Foral Novo (junto à Santinha) e a entrada do Caloura Hotel Resort.





De relembrar que o acesso ao recinto faz-se de forma pedonal, através do Jubileu, estando esta via encerrada ao trânsito a partir do entroncamento com a Rua dos Moinhos.





Um terreno para parque de estacionamento, localizado na Estrada Regional – Amoreirinha, situado a cerca de 500 metros da Santinha, estará à disponibilização dos interessados.