Festival Bliss Vibes acontece de 20 a 22 de julho em Vila Franca do Campo

De acordo nota de imprensa o cartaz deste ano que apresenta sonoridades que vão do "pop ao rock, passando pelo hip-hop e pela música electrónica" e com os Capital Cities, GNR, Ivandro, Lon3r Johny, Richie Campbell, Space 92, Virgul e Wet Bed Gang.A aposta nos artistas regionais mantém-se com nomes como Souza, João Moniz, Swift Triigga, Canhoto & Jimmy e Choppers.O festival, que "pretende envolver com a cidade e com a população local, irá ainda contar com um Palco Sunset, diversas atividades desportivas e algumas melhorias significativas nas suas estruturas".Com uma proposta alternativa, mas que procura ser transversal a todos os gostos, o Bliss Vibes "pretende afirmar-se cada vez mais como um festival de referência a nível regional, apostando no cartaz, no conforto e nas boas vibrações"