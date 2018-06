Festas de São Pedro no Relvão começam amanhã

O evento de cariz solidário, decorre, como habitualmente no Relvão, e conta este ano, com a presença de doze organizações públicas sediadas na freguesia de São Pedro.

Ao convidar estas organizações sem lhes cobrar nada, suportando toda a logística e o cartaz inerente às próprias festas, a Junta de Freguesia de São Pedro pretende dotar estas mesmas instituições de uma 'almofada' financeira para que possam desenvolver o seu trabalho meritório em prol da sociedade, nas diferentes vertentes, ao longo do ano, refere nota da junta.

Desta forma e nos seis dias de festa, a animação está garantida e para todos os gostos, desde do fado, pop, rock, ao foclore, tunas, marchas e outros. Do cartaz destaque para as atuações do Tributo aos ABBA, os Académicos, os Morbid Death, e, no dia do Padroeiro, sexta-feira, dia 29 de junho, irão atuar as marchas dos ATL´s da Câmara Municipal de Ponta Delgada, bem como as marchas do Rosário da Lagoa, da Ribeira Seca da Vila Franca do Campo e a Marcha dos Coriscos. No domingo, dia 1 de julho, é a vez de subir ao palco o Grupo de Folclore "As Ceifeiras" de Alter do Chão que irá atuar conjunto com outros agrupamentos locais.

Ainda no domingo, pelas 11 horas, tem lugar uma missa campal, seguindo-se a cerimónia de homenagem a três cidadãos da freguesia que muito contribuíram para a mesma, nomeadamente, Carlos Estrela, Leonor Anahory e o Monsenhor Weber Machado Pereira.

Refira-se que as as tradicionais barraquinhas também fazem parte da festa e que o estacionamento estará facilitado, com a cedência do parque em frente ao Relvão, com o horário entre as 17 horas e 01 hora da madrugada.